¿Podrás perdonarme?: Sobreviviendo a la quincena

Por Harry Plus

Es dirigida por Marielle Heller y cuenta con 3 nominaciones a los Premios Oscar, una cinta obligada previo a la gran ceremonia

Calificación: Muy buena

La cinta nos habla de la historia verdadera de la célebre biógrafa de best sellers Lee Israel (Melissa McCarthy), quien se ganó la vida en las décadas de los ’70 y ’80 escribiendo perfiles de gente como Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder y la periodista Dorothy Kilgallen. Cuando a Lee ya no le quieren publicar sus escritos porque ya no está en sintonía con los gustos actuales, convierte su manifestación artística en un engaño, incitada por su amigo leal Jack (Richard E. Grant).

Una de las cosas que más llama la atención en este película es la primera incursión de la comediante Melissa McCarthy (Damas en guerra), en una historia y personaje puramente dramático, y que además demuestra como pocas veces, el increíble talento que posee, pues no es en balde su nominación en la categoría de Mejor actriz en los Oscar 2019. Por otro lado, Richard E. Grant, nominado en la categoría de Mejor actor de reparto, da una cátedra maravillosa de interpretación y conexión de personajes, pues la química que ejerce con McCarthy es extraordinaria.

La directora Marielle Heller, y los guionistas Nicole Holofcener y Jeff Whitty, utilizan las memorias de Lee Israel (la cinta está basada en hechos reales), para realizar un relato sumamente complejo, en el que se utilizan y convergen distintos elementos como el precio de la fama, la decadencia y autodestrucción de las personas que no encuentran un lugar en este mundo. Lee es un personaje brusco y egoísta, pero a la vez sumamente personal y humano, generando una gran empatía por su historia.

9.7 Millones de dólares costó su producción

OSCAR 2019

La cinta cuenta con las nominaciones de Mejor actriz, Mejor actor de reparto y Mejor guion adaptado