Avioneta se estrella en Atlanta; no hay sobrevivientes

Este jueves, una avioneta se estrelló en un campo de fútbol al noroeste de Atlanta momentos después de despegar del aeropuerto del condado de Fulton (Georgia, EE.UU.).

De acuerdo al portavoz del servicio de bomberos local, Cortez Stafford, los tres tripulantes a bordo fallecieron: “No hay sobrevivientes como resultado de este accidente aéreo”.

WATCH: Three people were killed Thursday after a small plane crashed into a football field in northwest Atlanta; fire officials are working to extinguish hot spots at the scene. pic.twitter.com/SLdoB0Kvz9

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 20, 2018