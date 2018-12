Sí trabajan y sí estudian

EL ATLETA-DAVID LEÓN

El desafortunadísimo y despectivo término NINI para referirse a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, es relativamente nuevo y sin tener registro claro de quién fue el primero que lo acuñó, existen dos momentos claves de los que tengo registro: el primero, la presentación de un reporte por parte de Tony Blair al Parlamento en el que detallaba el número de jóvenes en esa situación; el segundo, protagonizado por el Dr. José Narro en 2010, siendo rector de la UNAM, cuando durante la celebración del Día Nacional de la Juventud, manifestó que existían 7 millones de jóvenes en nuestro país en esa categoría.

Los jóvenes en su mayoría son soñadores, idealistas y emprendedores. La categorización es injusta, ofensiva e inexacta. Aquí algunas ideas derivadas del análisis del problema:

Existen ciertas voces que responsabilizan a los jóvenes por la condición que atraviesan de no estudiar y tampoco trabajar. Pudiendo tener razón en algunos casos, me atrevo a decir que son los menos. La culpa no es de ellos, la culpa es de la falta de mecanismos para acercarles opciones de desarrollo y crecimiento.

Los jóvenes quieren estudiar. Basta hacer una encuesta en cualquier municipio de nuestro país y la mayoría de ellos referirán que les gustaría asistir a la escuela, pero manifestarán también una serie de condiciones que los alejan de ella, entre las que destacan la falta de espacios y de recursos para poder hacerlo.

Los jóvenes quieren trabajar en búsqueda de construir un futuro, sin embargo, no existen fuentes de empleo suficientes o lo suficientemente bien remuneradas que les permitan desarrollar su talento.

Por otro lado, muchísimos de esos jóvenes catalogados como NINIS, sí trabajan, solo que lo hacen informalmente y en muchísimos casos sin obtener ninguna retribución a cambio de su esfuerzo.

Les hemos dado la espalda, cerrando los espacios en los que pudieran explotar su talento y energía, fortalezas que han sido aprovechadas, en algunos casos, por grupos de la delincuencia.

Es hasta este gobierno que existe una apuesta decidida por abrazarlos de nuevo. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, será el punto de partida para aprovechar el gran bono demográfico que México tiene en sus jóvenes.