Servidores públicos sin preparación

Más de la mitad de los que iniciaron en esta alcaldía no tienen título; el alcalde se graduó en Conalep

Hugo Hernández

Desde hace 15 años, los habitantes en Iztacalco han padecido la falta de políticos verdaderamente capacitados para asumir el cargo, lo que ha generado malas gestiones, corrupción y una gran deuda con los habitantes de esa alcaldía, pues los delegados, jefes delegacionales y, ahora, alcaldes, no cuentan con los mínimos estudios para desempeñar su cargo, según consta en una consulta realizada por este medio.

De acuerdo al Directorio de la Alcaldía en Iztacalco, de los 30 colaboradores que ostentan un puesto de estructura en la demarcación, más de la mitad no tiene un título o cédula profesional que lo acredite con la preparación mínima para desempeñar sus funciones.

En el Registro Nacional de Profesionistas, los servidores públicos que empezaron a trabajar desde 1° de octubre no tienen un título o cédula profesional. Fernanda Judith Márquez Avelino, enlace de Evaluación a la Atención al Público; Sandra Luz Larios Méndez, líder de Coordinador de Proyectos y Manejo de Agenda; Jesús Luna Emba, líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Volantes de Turno; Esperanza Segura Téllez, enlace de Seguimiento; Jair Rodríguez Arana, subdirección de Evaluación, Seguimiento y Geoestadística, son algunos de los que no tienen registro.

Además, entre los asesores Agustín Palizada Valencia y Emilio Serrano Jiménez, tampoco aparecen con estudios profesionales. Alberto Ignacio Carrillo Luvianos, Coordinación de Comunicación Social y la jefa de Prensa, Berenice Segovia García, tampoco tienen registro ante el Registro Nacional de Profesionistas.

“Iztacalco no puede seguir en manos de quienes no están preparados. Por eso, cada tres años los vecinos de esta demarcación no vemos la luz. No hay solución a los problemas de inseguridad, corrupción por parte de las autoridades, pero sobre todo una desatención para resolver bacheo, alumbrado y seguridad”, acusó el señor Ricardo Gutiérrez.

2014 Año en que se graduó José Armando Quintero Martínez, del Conalep

DEL CONALEP

En el Registro Nacional de Profesionistas, aparece el número de cédula 8625889, de Quintero, como “Profnal. Téc. Bach. en Electromecánica Industrial”.

3 Exdelegados: Erasto Ensástiga Santiago, Elizabeth Mateos y Carlos Estrada, no tenían ninguna preparación profesional.

PURO VERBO

Su trayectoria política y su influencia en esa jurisdicción ha sido la llave para alcanzar el triunfo.