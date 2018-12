NASA iniciará envíos comerciales a la Luna

Nueve compañías estadounidenses son ahora candidatas a ofertar para los servicios de entrega de la NASA —por sus siglas en inglés (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio)— a la superficie lunar a través de contratos de Servicios Comerciales de Carga Lunar —CLPS por sus siglas en inglés (Commercial Lunar Payload Services).

Es uno de los primeros pasos para el estudio científico a largo plazo y la exploración humana a la Luna y, eventualmente, a Marte, indica la Administración.

Estas compañías serán capaces de ofrecer sus servicios para la entrega de cargas de material científico y tecnológico para la NASA, incluyendo la integración y operaciones de la carga, despegando desde la Tierra y llegando a la superficie de la Luna, quien espera ser uno de los muchos clientes que utilizarán estos servicios de aterrizaje comercial.

Las compañías seleccionadas son:

JUST ANNOUNCED: Our partners who will help us explore the Moon include @Astrobotic, @DeepSpaceTweets, @Firefly_Space, @Int_Machines, @LockheedMartin, @MastenSpace, @MoonEx, @DraperLab and Orbit Beyond. Watch: https://t.co/MHnB7ULfRm Ask ?s using #askNASA pic.twitter.com/htpezfIocG

— NASA (@NASA) 29 de noviembre de 2018