Visitará a José José

Tal parece que Alejandra Ávalos quiere seguir dando de qué hablar, si no es por su enojo ante la cancelación de la obra Capricho es porque se le ocurrió ir a visitar al Príncipe de la Canción, José José, sin importarle que su hija Sarita no la deje pasar a verlo en su casa de Miami:

“Ahora que no estoy en Capricho, tengo la intención de ir a visitarlo, ojalá lo pueda hacer. Yo creo que a mediados del mes de diciembre voy a ir. Yo no creo que mi relación con José se asemeje a lo que él tenga que ver con su familia, mi relación es muy aparte, es de mucho cariño, entrañable amistad, de alguna manera de compañerismo y él me quiere mucho. El año pasado le mandé por Twitter una felicitación de cumpleaños y me lo contestó, yo creo que me tiene una gran estima”, declaró.

La actriz y cantante no cree que José José esté secuestrado: “Él es muy sensato cuando da una declaración aunque no sea en video, yo creo que lo que dice es algo muy respetable y se le nota mucha paz, no creo que alguien lo haya obligado”, comentó.