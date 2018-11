Amenaza alcalde morenista a director de Grupo Cantón

Evaristo Hernández Cruz, alcalde de Centro amenazó a Tabasco HOY y a su director general, Miguel Cantón Zetina, tras cuestionársele sobre los posibles negocios que se estarían haciendo con la empresa encargada de la recicladora de carpeta asfáltica y precalentador, conocida como ‘El Dragón’.

“Dile a Miguel Cantón que aquí no se infla absolutamente nada, que aquí el único inflado es él y que si me sigue atacando me va a escuchar”, fueron las palabras lanzadas por el edil de Morena, cuando se le cuestionó sobre la puesta en marcha de la máquina asfaltadora, cuya adquisición le costó la reprobación de la cuenta pública del entones alcalde priista.

La información publicada por Tabasco HOY este jueves 8 de noviembre menciona que la adquisición de “El Dragón” en el trienio 2007-2009 viene arrastrando acusaciones de corrupción, debido a que fue adquirido sin licitación y a un sobreprecio.

Este equipo nunca fue operado por personal de @OficialCentro, ya que la administración de @EvaristoHdzCruz se la adjudicó directamente al mismo proveedor del "Dragón".

Publicado el 23 de marzo de 2011 en el Suplemento 7152 del Periódico Oficial del Estado, el dictamen de la Cuenta pública establece que hubo una violación a la Ley de Adquisiciones del Estado, debido a que no se buscó a varios proveedores, pero que además la misma empresa, ‘Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción, S.A de C.V.’, fue la encargada de realizar los trabajos de pavimentación, por los que cobró 19 millones de pesos.

El equipo nunca fue operado por personal del municipio, ya que a través del proyecto OP0167 denominado “Reconstrucción de calles del municipio de Centro”, fue autorizado un monto de 35 millones 141 mil 125 pesos, de los cuales 19 millones 596 mil 345 pesos fueron adjudicados de manera directa al mismo proveedor, para que con el equipo adquirido por Evaristo Hernández Cruz efectuara la construcción de esta obra, lo que contraviene el argumento usado para la adquisición de dichos equipos.

Ahora la máquina volverá a ser utilizada, sin embargo, el ayuntamiento volverá a pagar a la empresa pero por un mantenimiento que costará 17 millones 500 mil pesos.

ALCALDE LANZA AMENAZA

Aquí la pregunta del reportero y lo que le contesta Evaristo Hernández Cruz.

“Hay quienes señalan que quiere repetir el negocio con esta máquina que llaman obsoleta y que en el 2011 la cuenta pública estaba reprobada porque estaba inflado el costo del equipo”.

• “Dile a Miguel Cantón que aquí no se infla absolutamente nada, que aquí el único inflado es él y que si me sigue atacando me va a escuchar”.

Con información de Christian Redondo