DESDE FILOMENO MATA 8

MOURIS SALLOUM GEORGE

@vocesperiodista

OBVIO: POR SU SECRETISMO, ES CASI IMPOSIBLE OBTENER LA MINUTA DE UN AQUELARRE.

Como vivimos en democracia, aquí las sesiones de brujos se escenifican en vivo, en directo y a todo color. Esta semana de muertos hemos monitoreado algunas de esas tenidas televisivas.

Los sacerdotes mediáticos no tienen asunto más importante que el de las consultas. No la consulta a los afectados por el megaproyecto de Texcoco. Sino a los que votaron por su cancelación. Que si se apegó o no a la normatividad; que si fue legal y legítima. Lo uno o lo otro anuncia un futuro gobierno totalitario, dicen los oráculos.

El titulo con el que encabezamos estas notas pertenece al primero que lo acuñó hace 12 años. Contra él, un segmento de sedicentes líderes de opinión pidió el paredón o la guillotina en el Zócalo.

¿Quién manda al diablo las instituciones? A propósito de consultas, tenemos a la vista varias sentencias de la Corte para proteger el interés de comunidades indígenas cuyas tenencias han sido expropiadas por la libre para desarrollos depredadores. Los afectados no fueron consultados previamente. Mandatos judiciales han sido desacatados.

Con la contrarreforma petrolera, la ocupación de tierras ejidales y comunales está a la orden del día. Los sacerdotes mediáticos no se ocupan de esos despojos.

Tenemos una Ley de Adquisiciones que impone normas para la contratación de obras y servicios públicos.

Un confiable organismo privado – investigador de la corrupción– ha revelado que, durante el gobierno de Peña Nieto, solo en 2016, se dieron 125 mil adjudicaciones directas por un monto de 138 mil millones de pesos, según tendencia desde 2012.

Nos quedamos con que, a 26 días de entregar la banda presidencial, el mexiquense siente pasos en la azotea.