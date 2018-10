No habrá fraude en consulta: AMLO

El próximo presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, pese a las críticas hacia la consulta ciudadana, dijo que no habrá fraude.

“Según lo políticamente correcto no debo de replicar, debo de quedarme callado ante la señalamientos, ante la crítica. Ya ven que soy muy rebelde y no me voy a aguantar”, advirtió AMLO.

Así lo expresó a través de un video difundido en sus redes sociales. Donde también sañaló las críticas de los medios de comunicación, que antes se quedaban callados cuando otros gobierno tomaban decisiones que afectaban a los mexicanos.

“A nuestros adversarios, de manera respetuosa les digo, se quedaron callados como momias cuando entregaron los bienes de la nación a amigos de gobernantes, que se quedaron callados cuando se declaró la guerra y se convirtió el país en un cementerio, cuando engañaron que con la reforma energética iba a haber más producción de petróleo”.

“Se callaron como momias y ahora gritan como pregoneros que no les gusta la consulta, que es una trampa, que se borra la tinta, que se puede votar dos, tres, cuatro o cinco veces, ¿qué les contesto? Que nosotros no somos corruptos, nunca hemos hecho un fraude electoral”, aseguró el presidente electo.

AMLO refrendó el ejercicio limpio sin fraudes, pese a los errores presentados, el día de ayer participaron 250 mil personas. Asimismo argumentó que en esta consulta