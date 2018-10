Danna se pone feliz

La juvenil Danna Paola regresa a la música de la mano del director Santiago Salviche, quien ha dirigido con anterioridad a la estrella Jennifer Lopez. Danna Paola, desde hace 5 años no estrenaba algún material y ahora está promocionando “Final feliz”, mismo que forma parte del soundtrack de la serie española de Netflix, Élite, en donde Paola le da vida a Lu.

“El género es pop urbano, arriesgándome un poco a ese contexto que está muy de moda y lo que me emociona de este material, es que no solo estoy tocando un género, sino que hay muchos más que ya verán más adelante”, comentó.

El personaje de Lu, en Élite, de Netflix, casi se le va de las manos por estar a punto de tirar a la basura de su correo electrónico la invitación para formar parte de la serie.

“El personaje es muy divertido, me van a amodiar. Son ocho episodios. Lu es una chica mexicana que vive en España, una niña bastante solitaria que vive en ese mundo perfecto que es Las Encinas, el colegio. Ella es desinhibida, hipócrita, dulce, manipuladora, vulnerable, es una mini queen; me costó trabajo crear el personaje, es muy diferente a lo que me han visto hacer, me dejó una gran lección”, reveló la también actriz.