Se cierra caso Karen Espíndol; sin sanción penal en contra de ella

Al no presentarse ningún delito que perseguir, ni ninguna sanción penal en contra de la víctima, el caso de la presunta desaparición de Laura Karen Espíndola ha sido cerrado por la Procuraduría General de Justicia capitalina, informó su titular, Ernestina Godoy.

Detalló que la carpeta de investigación que abrieron sus familiares será cerrada, al no acreditarse ningún tipo de delito en contra de la mujer.

Enfatizó que no habrá alguna consecuencia en contra de la mujer y que por parte de la procuraduría el tema quedará cerrado y no se criminalizará a Laura Karen, a pesar de los recursos e investigadores desplegados en este caso. también pidió a la comunidad en general, no hacer campañas en contra de Karen.

Godoy Ramos negó que los videos los haya filtrado el Gobierno capitalino, como dijeron organizaciones feministas.

