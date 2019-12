Imparable, ola criminal en la GAM

Al médico ortopedista, Henry Uber Vergara, lo fueron a matar a las puertas de su casa; el domingo, tres asesinatos

Ni la presencia de la Guardia Nacional, ni el despliegue de elementos policiacos, aunado con la incapacidad de las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, han podido abatir la ola de violencia que se vive en la demarcación, pero en particular en la colonia Lindavista.

Este lunes, el médico ortopedista Henry Uber Vergara, que laboraba en el Hospital Ángeles Lindavista, fue asesinado por dos motociclistas que fueron hasta su domicilio, ubicado en la calle de Arequipa 706, de la misma colonia, y esperaron a que llegara y al abrir su puerta eléctrica para ingresar su automóvil, los sicarios le dispararon. El hombre murió prácticamente al instante.

De acuerdo a los primeros informes, todo apunta a ser un ajuste de cuentas. El médico agredido vivía solo en su domicilio, luego de haberse divorciado. Pero los vecinos aseguran que no descartan un intento de asalto, pues el clima de inseguridad en esa colonia se ha incrementado de manera alarmante.

“Estamos muy asustados. Ya no sabemos qué hacer, los robos y asaltos son de todos los días, no podemos seguir así. El alcalde Francisco Chíguil no toma la iniciativa. Ahora nosotros nos tenemos que cuidar. Ya tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos atentos, por eso nos enteramos lo que ocurrió”, relató a Diario BASTA el señor Raúl.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo de Incidencia Delictiva, de enero a octubre se han registrado un total de 184 homicidios dolosos en Gustavo A. Madero. Además, otros delitos como el robo a negocio muestra una tendencia a la alza de 34 por ciento.

“Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Las autoridades han sido incapaces. A cierta hora, la colonia está totalmente sola, muy tranquila, y más en la noche, pero eso no quiere decir que tengamos siempre asaltos, robos y hasta muertos. Hacemos un llamado a las autoridades”, apuntó el testimonio.

DOMINGO VIOLENTO

127 muertes violentas ocurrieron en el país

21 ocurrieron en Coahuila

14 en el Estado de México

10 en Guanajuato

10 en Oaxaca

9 en Baja California

EN LA CDMX

5 asesinatos se cometieron en la capital

3 los aportó la GAM