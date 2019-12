Al borde de la muerte

La delincuencia nuevamente hizo de las suyas, pues este fin de semana el actor Marco Guerra Zuñiga fue presa de cuatro rufianes, quienes lo despojaron de su auto, lo golpearon y presuntamente le dieron un balazo. Así lo declaró el mismo artista, quien en su redes compartió. “Estaba afuera de mi auto, de repente cuatro tipos se me acercaron apuntándome con un armade fuego y me empezaron a atacarme y amenazar que les diera las llaves del carro, pero lo que hice fue aventarlas por debajo y esto hizo que ellos se enojaran”.

Continuó el artista. “Entonces me empezaron a agredir físicamente, me golpearon y me metieron a mi auto y me llevaron a un lugar super extraño y me bajaron en un callejón. Me quietaron todo, mi dinero, mis cosas de valor y mi carro. Después un chico me ayudó y me llevaron al hospital”.

Por su parte, el hermano del artista, Rene Guerra, compartió que su hermano se está debatiendo entre la vida y la muerte, pues le dieron un balazo y está muy grave en el hospital. “Asaltaron a mi hermano y está muy grave, lo trasladaron a terapia intensiva, mi hermano es un guerrero y no puede morirse”. Además el actor Eugenio Cobo, también hizo lo propio diciendo que el artista fue asaltado saliendo del teatro y le dieron un balazo”, posteo el actor.