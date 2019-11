Lucirá un traje típico

Like

LA TAPATÍA LLEVARÁ EL 8 DE DICIEMBRE UN VESTIDO DORADO DURANTE EL CONCURSO MISS UNIVERSO

México.- La guapa Sofía Aragón, quien este 8 de diciembre representará a México en el concurso de Miss Universo 2019, portará un traje típico inspirado en el Ángel de le Independencia.

Así lo dio a conocer su diseñador, Fernando López, quien dio en exclusiva para Grupo Cantón los detalles de este traje dorado de dos piezas hecho en forma artesanal. “Fue idea de ella hacer este traje típico, Sofía tenía ganas de portar un vestido inspirado en el Ángel de la Independencia.

El vestido es de dos piezas y alas de ángel, todo bordado en pedrería y lentejuela. Cuando ella se lo puso ya terminado me dijo “Wow, no lo puedo creer te quedó hermoso”, me dijo. “Además el vestido irá acompañado con unas zapatillas divinas y una corona echa a mano también de pedrería, Sofía va a lucir con el cabello recogido, se va a ver hermosa porque con su altura de 1.74 cm y los tacones le realzarán muy bien su imagen”.