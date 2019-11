La polémica Merle Uribe reaparece

LA VEDETTE LE MANDÓ UN MENSAJE A SU REPRESENTANTE

México.- Luego de varios meses de no saber nada de la vedette de los 80’s, Merle Uribe nuevamente dio señales de vida. Y es que después de que se especuló que la también cantante estaba pepenando por el Estado de México, ahora resulta que “no estaba muerta, andaba de parranda”, pues la artista le mandó un audio a su amigo y representante Anathan Briss, en donde le dice que se encuentra bien y que no tiene la menor intención de ir el viernes (29 de noviembre) a los juzgados, en donde presuntamente se verían otra vez cara a cara con su hijo, Héctor Tapia. “El viernes habrá una audiencia, pero como tú sabes, yo no voy a ir, entonces nada más te aviso que no voy a estar presente, pero estoy muy bien, te mando muchos besos, estoy bien, cuídate mucho, te quiero… Estoy muy bien acá donde estoy, te quiero”, fueron sus palabras.