África Zavala ya vive con su novio León Peraza

.-África Zavala está disfrutando una hermosa etapa de su vida, pues aparte de que está trabajando en lo que será su nueva producción discográfica, se encuentra apapachada por el cariño de su novio León Peraza, con quien recientemente se acaba de unir, pues ya viven juntos.

Así lo dio a conocer en exclusiva para Grupo Cantón la citadina, de quien mucho se señaló que tuvo una relación fugaz con Eduardo Yañez.

““Necesito ese apoyo de mis fans y de mi novio León Peraza, que siempre está aquí a mi lado en mi carrera. Nosotros tenemos una relación desde hace un año, cuando lo conocí estaba soltera, nada de que andaba con otro.

Desde que nos vimos hubo flechazo y hasta la fecha nos hemos llevado muy bien. Ahora ya estamos viviendo juntos, ya hemos pensado en eso de la boda pero por ahora no, no tengo nada que esconder, solo sonreír y para adelante”.

La artista está feliz con su faceta de cantante. “Estoy muy contenta con mi nuevo sencillo ‘Tu nueva novia’, el cual se lo dedico a mi novio León, de aquí para adelante estamos ya vendiendo shows y estoy trabajando en mi nueva telenovela, espero que me den los tiempos para hacer todo.

En esta nueva faceta quiero lucir muy sexy, muy sensual, yo traigo una propuesta muy buena”. A la actriz no le preocupan las críticas.

“Yo digo que en la vida hay que arriesgarse, si le gusta a la gente mi música que bien y no, pues no pasa nada, es maravilloso que tengo muchos fanáticos a los que amos con toda mi alma y ellos me apoyan y siempre hacen que yo vaya para adelante, ellos siempre van a estar en todo momento”, platicó la ahora cantante, muy emocionada por su carrera musical.

¿SABÍAS QUE…?

África Zavala es admiradora de Jenni Rivera, sin embargo no quiere tomar en el escenario como lo hacía ella.