Su hija le va a donar un riñón

Don Julio Preciado está más feliz que nunca porque además de que espera la Navidad con ansia para ver a toda su familia reunida, también está contento porque este 13 de enero le harán el trasplante de riñón, ya que se ha visto delicado de salud por un problema renal que ha tenido desde diciembre del año pasado. Don Julio quiere estar ya bien para seguir cantándole a su público. En exclusiva para Grupo Cantón desde Mazatlán, el exRecodo explicó a detalle acerca de la operación que le van a hacer.

“Bendito sea Dios este 13 de enero me van a hace el trasplante de riñón, mi hija me lo va a donar. Mi problema es fuerte pero no para morirme, mi riñón todavía me aguanta cinco años levando un tratamiento adecuado, estoy trabajando ahorita con el 20 por ciento, pero una vez que me operen estaré al cien con mi riñon”.

Continuó. “En el hospital en donde me voy a operar hacen trasplantes casi a diario, así que tienen una experiencia bárbara. Los doctores son de primerísimo nivel, tienen toda la experiencia”.

Estará sin ver a nadie tras la intervención. “Después de la operación, el primer mes voy a estar encerrado en un cuarto aislado, en donde solo voy a poder estar atendido por mi enfermera y el doctor, después me van a dar de alta en mi casa de Mazatlán en mi recámara, totalmente esterilizada, después de eso, ya todo va bien, ay puedo orinar, ya voy a empezar a socializar, es decir, a recibir ya visitas con los cuidados necesarios para evitar contagiarme de algún virus”.

Si todo sale bien, en 60 días va empezar a cantar. “En dos meses, si ya estoy bien, me darán de prealta, esto quiere decir que ya voy a empezar a trabajar una o dos veces al mes. Dejo de vivir el día que deje de trabajar, esa sería mi muerte. Le agradezco a la gente sus cadenas de oraciones. A mi voz no le ha pasado absolutamente nada, lo único que me pasa es que se me cansan mis piernas, por eso me siento en los conciertos”.

Don Julio ya se preparó para recibir a su gente en su casa esta Navidad. “Estoy bien contento de que mis fans vengan a mi casa a ver cómo quedó adornado, llevo 30 años adornando la casa para la Navidad, eso sí, me sale muy caro porque pago 30 mil pesos al mes, aunque ahora ya metí reguladores solares que hacen que pague menos, pero vale la pena”.