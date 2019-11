¡Santas subastas, Batman!: al público, traje de Adam West.

Los comienzos del caballero de Gotham no fueron muy serios ni lúgubres como ahora nos lo pintan las películas y series. Hubo una época en la que Batman era más bien regordete, con múltiples artilugios que comenzaban con “Bati” y bailaba el Boogie; con todo esto, Adam West, quien encarnaba al héroe, se convirtió en parte elemental de la historia de este personaje y ahora, el traje que usaba en la serie, será subastado.

La casa de subastas Profiles in History, especializada en objetos de Hollywood, anunció este viernes la venta de los trajes del Dúo Dinámico, así como de otras piezas de vestuario de grandes personajes de la televisión, como el capitán James Kirk y Spock en “Star Treck”,la Mujer maravilla de Lynda Carter y el vestido rosa de Jeannie en “Mi bella genio”.

One of the most instantly recognizable signature superhero props in television history will be up for bid on December 17. Join us for The #AzarianCollection Auction to win the #Batmobile #Batphone! 📞→ https://t.co/N9yd7l6A3V pic.twitter.com/hbIVHwASja

