Pensó en suicidarse

La cantante Yuri, sin pelos en la lengua reveló a Grupo Cantón que su vida no ha sido nada fácil, al grado de que en algún momento tuvo impulsos suicidas.

“Yo tuve momentos de suicidio, al igual que muchas personas, por supuesto y ahí es cuando dios llegó a mi vida, en ese mismo momento es cuando yo lo escuché y me dijo no lo hagas, por eso Dios me puso aquí, yo definitivamente ahí es cuando veo el propósito de Dios, porque yo a veces le preguntaba, hay señor, que hago aquí por qué”.

La artista externó que cuando cambió de religión fue acosada, pues nadie entendía su cambio radical. “Al principio yo fui muy criticada por ser cristiana, pero ahora ya no porque hay un momento de locos igual que yo, pero al principio cuando hice el cambio de mi vida, fui muy criticada. De hecho tuve que cambiar de hábitos, hice muchas cosas, pero sobre todo me descubrí a mi misma, definitivamente mi vida cambio con la presencia del señor”, dijo la jarocha