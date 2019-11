Llevará su vida a los reclusorios

Like

El gran amigo de Edith González, está decidido a ayudar a su prójimo. Y es que el actor se está dedicando, entre otras cosas, a realizar conferencias acerca de su vida en todos los rincones, incluso hasta los reclusorios. En exclusiva para Grupo Cantón el artista dio los detalles.

“Sigo trabajado en mi libro, cada vez está más estructurado, estoy trabajando con un equipo para que le den forma, justamente porque a veces mi tiempo no me lo permite. Además estoy trabajando duro con mis conferencias. El tema es ‘saca la casta’, tiene que ver con mi historia de vida y con un sistema que yo encontré en mi vida para salir adelante, es un proceso muy personal de como he visto las cosas”, nos compartió.