Corrió en un triatlón con causa

Pablo Montero se dio un tiempo de las grabaciones de Soltero con hijas, en donde interpreta a Rodrigo, para competir y sumarse al logro del atleta invidente Marcos Velásquez, ya que obtuvieron recientemente el segundo lugar en el Triatlón que se llevó a cabo en un reconocido parque ecológico de la Riviera Maya. El cantante fue guía de este deportista, que ha sido inspiración de muchos jóvenes.

El intérprete de “Piquito de oro” y su dupla hicieron un tiempo de una hora con 32 minutos en el recorrido, en donde superaron pruebas complicadas que requirieron de un esfuerzo físico importante de ambos y que pusieron a prueba a Pablo al guiar durante la competencia a este deportista que no puede ver.

“Marcos es un corredor de alto rendimiento y es mi físico terapeuta, en una ocasión que me estaba dando terapia en la rodilla me comentó de la competencia y ahí me invitó a ser su guía”, compartió el cantante, quien se sometió a un programa de entrenamiento para competir.