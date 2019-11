Castigado en la Academia 2019

La segunda entrega de los conciertos de La Academia se vivieron con mucho entusiasmo por parte de los alumnos, sin embargo este segundo programa fue controversial, porque no estuvo presente uno de los jueces, el cantante Remmy Valenzuela, además de fueron expulsadas dos candidatas, las gemelas Jaz y Stephy Sotelo, quienes cantaron “La Bicicleta”.

Cabe mencionar que en ningún momento se aclaró por qué Remmy Valenzuela no estaba en el foro, ni tampoco la producción del programa emitió algún comunicado de prensa. Sin embrago, lo que sí se supo es que Remmy dijo duras críticas a la periodista Pati Chapoy y que por esa razón presuntamente el intérprete de banda ya no apareció en el show del pasado domingo.

Y es que supuestamente el cantante fue cuestionado por la conductora de Ventaneando durante esta semana, ya que ella consideró que sobraba en la emisión dominical.

“A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra. ¿Quién es? No lo conozco”, compartió Pati Chapoy en el programa, a lo que el intérprete de “Mi Princesa” no se quedó callado y respondió a las críticas de la periodista de espectáculos, a quien calificó de estar “pasada de moda”.

“No sé cuántos discos de oro tenga Pati… Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda”, afirmó Remmy.