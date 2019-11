Mata a su primo en fiesta familiar

CIUDAD DE MÉXICO.- Dice el dicho que “de que la perra es brava hasta los de casa muerde” y eso mismo pasó durante una reunión familiar que se llevaba a cabo en calles de la alcaldía de Azcapotzalco, donde un sujeto, de aproximadamente 30 años de edad, fue víctima de su primo, quien sacó un arma y lo mató cuando discutía con otro familiar y luego escapó.

El terrible drama familiar se registró alrededor de las 3 de la mañana durante un festejo familiar que se celebraba en la casa marcada con el número 13 del Callejón de Tepanecos esquina con la avenida de las Granjas, en la colonia San Sebastián, donde los presentes bailaban y bebían alegremente, cuando repentinamente varios de los jóvenes asistentes, en su mayoría familiares comenzaron a discutir hasta que llegaron a los golpes.

Varias mujeres trataron de meter paz y les pedían a los rijosos que se calmaran, pues no era correcto que pelearan entre la familia. “Ya Juan cálmate por favor, no le hagas caso, vamos a seguir cotorreando y ya cálmense los dos”, le gritaba una mujer a uno de los peleoneros, mientras lo abrazaba para que ya no se soltaran golpes.

Desafortunadamente, esta acción fue aprovechada por uno de los participantes en la riña, quien sacó un arma de fuego y disparó contra su propio primo identificado como Gregorio “N”, El Cachetes, quien cayó herido de muerte al recibir tres impactos de bala, ante la mirada atónita de sus demás familiares, quienes trataron de detener al agresor pero éste amenazó con dispararles y huyó a bordo de una camioneta negra que momentos después abandonó en calles de la colonia Jagüey, en la misma alcaldía.

A los pocos minutos el baile y la alegría se convirtieron en llanto y gritos de dolor, por lo que varios de los asistentes solicitaron ayuda al 911, desafortunadamente, cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron el hombre ya había fallecido.

BÚSQUEDA

La policía tiene plenamente identificado al asesino de nombre Juan “N”, alias El Virus, por lo que se implementó un operativo para tratar de capturarlo, pero hasta el cierre de estas líneas no lo habían logrado.

Ahora la familia vive un doble drama, pues por un lado lloran la pérdida de su familiar y por el otro, exigen castigo para el responsable, quien es miembro de su propio núcleo familiar.

NUMERALIA

4 cuatro casquillos percutidos encontraron los peritos en la escena del crimen

DATO

INDAGAN

El agente del Ministerio Público recabó varios indicios y testimonios que integró a la carpeta de investigación