Anel Noroña demandó a Fox Colombia

Tras la muerte de José José, todavía hay problemas por resolver, entre ellos una demanda de Anel Noreña, por daño moral, puesto que ella considera que no fue tratada con respeto en la serie de la vida del cantante.

La exactriz y primera esposa de José, presentó desde el año pasado una demanda que está vigente contra la compañía Fox Colombia, que produjo esta bioserie en la que se mencionada que antes de conocer al cantante trabajaba como dama de compañía, tanto en Estados Unidos, como en México. El trato que le dieron a Anel en la historia no le gustó porque argumenta que la calumniaron al mencionar que se prostituía y considera que es un daño moral a nivel jurídico y en lo personal un agravio a su persona y un desprestigio.

Sin embargo, hay declaraciones de la propia Anel a periodistas en las que reconoce que trabajó como dama de compañía antes de casarse con José José y tales entrevistas están documentadas en YouTube el 24 de octubre del 2010, que en cualquier momento si aparecen en un juicio podrían comprobar la veracidad sobre su trabajo.

La historia se escribió con base en relatos grabados de José José, quien prácticamente la dictó y cada escena fue supervisada por el cantante, además, cabe recordar que el mismo José José relata en su libro su relación con Anel y cita que antes de conocerla trabajaba como dama de compañía y cuando se casaron el ya defendió la reputación de su entonces esposa, madre de sus hijos.

Anel escribió un libro hablando de la miseria humana de José, relacionado con la adicción a la cocaína, al alcohol, a las mujeres y al despilfarro.

Esto me recuerda que un día José José me dijo: “he sido dos veces millonario y dos veces mendigo” y murió en la pobreza. Hay que recordar que cuando la canción “El Triste”, himno de los románticos-masoquistas, era un fenómeno de popularidad, José no cobraba un quinto, hasta que años después la grabó y salió al mercado.

José era muy divertido y con un don de la palabra que uno disfrutaba al oírlo hablar.

La vida sigue, pero no la vida del querido amigo José José.