Con un toque ingobernable

Ciudad de México.- El secreto a voces, aquel rumor que con el paso de los días y a partir de las imágenes parecía sólo esperar una voz oficial, cobró vida cuando en las imágenes de las pantallas dispuestas para la presentación del cartel de Triplemanía Regia, apareció Rush, como siempre, vociferando que terminará con todos a su paso.

El Toro Blanco, después de que se desligó del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), y que ya como independiente había enfrentado a La Parka, durante el penoso desaguisado de éste, también en Monterrey, en Nuevo León, fue la primera sorpresa para esta cartelera que pretende emular al evento magno de la empresa, pero ahora en otra sede.

El líder de Los Ingobernables, aunque actuará sólo por fechas en este circuito, para ese 1 de diciembre en el Estadio de Beisbol Monterrey, casa de los Sultanes, novena que milita en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Liga del Pacífico, se enfrentará una vez más a su acérrimo rival: L.A. Park, perfilándose para una hipotética lucha de apuestas para Triplemanía XXVIII.

Y el invitado incómodo para esta batalla en modo triangular, Pagano, el tipo que combina el estilo extremo con el clásico, presente para este anuncio en la sede de las Tres Veces Estelar, luego de ver su última afrenta en la Arena CDMX ante el jefe de La Familia Real, pidió que en territorio regio este match sea sangriento y con bates incluidos, a su estilo.

“En esta Triplemanía Regia se va a armar la machaca (un guisado con huevos y carne seca), se va a hacer la fiesta. Me decían, ‘vas a tener la oportunidad de enfrentar a estos rivales’, pero la oportunidad es para ellos, de estar en esta función, porque yo soy de casa, me comprometo a defender esta casa, esa Copa que tiene mucho respeto y mucho cariño en la empresa”, dijo el Noa Noa Style.

Enseguida, vía remota, por compromisos establecidos, apareció en el monitor el mayor de Los Muñoz.

“Ahora sí AAA, aviéntenme a sus cartas más fuertes, porque vengo a desmadrar a cualquier perro que se me ponga enfrente, y no vengo solo, y sin tanto bla bla, ya saben que pase lo que pase, al final no pasa nada; el Campeón del Mundo está presente”, aseveró el de Tala, Jalisco.

El Niño Maravilla

Ya con el escenario a placer para una dinastía que en los últimos años brilló en la llamada Seria y Estable, Dorian Roldán, el director general de la compañía luchística, dio paso a Dragon Lee, quien será también parte de la velada de pancracio en el norte del país.

Ataviado con un traje muy elegante, el esteta, quien ganó nombre en el extranjero con triunfos sonantes, se dijo agradecido, pero lanzó la misma sentencia para quienes ahora serán sus oponentes, de entrada Kenny Omega, el actual dueño del Megacampeonato, a quien intentará despojar.

“Siento esa emoción de nuevo, esas ganas, queda atrás el conformismo que ya había tenido al estar en otras empresas, de no tener esa ambición, ahora siento esa emoción, y como dijo mi hermano Rush, vengo por las cartas fuertes.

“Sé que Kenny Omega es considerado uno de los mejores luchadores del mundo, pero por eso quiero enfrentarme a los grandes, que sepan que Dragon Lee también es un luchador grande y que vengo por ese Megacampeonato”, agregó.

Caerá una máscara o una cabellera

Con Aerostar y Monsther Clown como protagonistas, pues es una de las rivalidades que bien podría dilucidarse es Triplemanía Regia, se dio a conocer que el combate estelar será una lucha en jaula en la que caerá una máscara o cabellera.

Y a los antes mencionados se suman Psycho Clown, Rey Escorpión, Blue Demon Jr, Dr. Wagner Jr, Texano y Chessman, todos con ciertas rencillas con alguno de los contendientes.

De lujo

En una batalla de parejas de primera clase, Bandido y Flamita; Hijo del Vikingo y Aramis; Cage y Puma King; Taurus y Villano III Jr, se enfrentarán todos contra todos en el entarimado hecho para este evento a disputarse en suelo regio.

En lo que se refiere a las bellas, en duelo por el título Reina de Reina, en poder de Taya, las retadoras serán Lady Shani, Faby Apache, Keira y Ayako Hamada.