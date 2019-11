AMLO responde a Grupo Cantón

“Como todo cambio, tiene que haber libertades, hay disciplina en el Ejército, hay códigos para el comportamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas, sin embargo, no soy partidario de que se limite el derecho de manifestación a nadie, que puedan externar sus puntos de vista. Además, es auténtico, así piensan, es una mentalidad”.

En esos términos respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Grupo Cantón, ante el cuestionamiento de si no habría necesidad de convocar a los militares inconformes por las nuevas políticas de esta administración.

Fue en la acostumbrada conferencia matutina de este martes que al jefe del mandatario se le preguntó ¿cómo detener este “llamado a la indisciplina”?

En este sentido, el mandatario se refirió al conservadurismo que no ha dejado de existir, rememoró que tras la expulsión de los franceses y “del acto de justicia del Cerro de las Campanas”, se alejaba el riesgo de una nueva intervención o que desaparecería para siempre el partido conservador, “pero no fue así”, señaló.

Manifestó que no se debe apostar a que desaparezca ninguna organización o corriente de pensamiento y agregó que en la democracia tiene que haber todas las expresiones: “lo importante es lo que estamos viviendo actualmente, hacer a un lado la simulación, que no se actúe de manera soterrada, que no se ensarapen”.

Sin embargo, finalmente remató diciendo que si estos generales participaron cuando estaba en su apogeo la guerra, “pues no les gusta la nueva estrategia; pero tienen derecho a expresarse, a manifestarse, a decirlo”.