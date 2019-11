Es “la rebelde de la familia”

Like

La dinastía musical de la familia de Antonio Aguilar continúa con su nieta, Majo Aguilar, joven talentosa que quiere mostrar al mundo su disco Soy, el cual viene cargado de letras directas y con música muy movidita. En exclusiva para Grupo Cantón, la artista compartió los detalles de su nuevo material.

“Mi disco Soy es muy bailable, le puse así porque tengo muchas cosa que decir, me quiero comer al mundo, desde chiquita siento que fui muy diferente, rebelde. Quiero reflejar la importancia de ser, simplemente hay que vivir. Mi sencillo también se titula igual, tiene una letra muy directa y muy bailable. Mi música es pop latino alternativo porque tiene muchos toques, muchas fusiones”.

Desde niña sabía que quería cantar. “Para mí nunca ha existido la idea de dedicarme a otra cosa que no sea cantar como mis abuelos, yo traigo el sello de cantar. Cuando fui creciendo fui viendo que no tengo una familia convencional porque en mi casa las reuniones eran conciertos, tenía de un lado a Antonio Aguilar, a Flor Silvestre, a Pepe Aguilar y a Antonio Aguilar hijo y bueno, eso para mí como familia ha sido maravilloso”.

Majo compartió que su familia siempre la ha apoyado.

“Mi papá fue mi primer impulsor, él me dijo ‘canta lo que tú quieras’, para mí fue muy bonito porque tuve esta libertad creativa de cantar lo que yo quiera. Empecé a componer desde pequeña, tengo libretas llenas de canciones. No me gusta escribir con el celular, yo soy de escribir en servilletas, en recortes de revistas, en recibos… Es así de que si traigo una idea pido la pluma y escribo”, dijo la artista.