Mariah Carey recibe la navidad con reestreno de All I Want for Christmas Is You

Show.- Mariah Carey sorprendió a sus fans y a los amantes de la navidad con el reestreno de su exitó navideo “All I Want for Christmas Is You”, la canción que cada año reingresa a los conteos internacionales por la temporada.

La cantante compartió una nueva versión de su video, con imágenes inéditas granuladas de Carey podando el árbol, encendiendo velas, jugando con su perro, por mencionar algunas.

Kicking off the festivities with a brand new video cut for All I Want For Christmas Is You (Unreleased Video Footage) ❄️🎄 hope you like it!!! #MerryChristmas25 https://t.co/UcHGl8c2Ks pic.twitter.com/FqX5BlvP12

— Mariah Carey (@MariahCarey) November 1, 2019