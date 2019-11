Carlos Name y su nueva historia “fake” que emocionó Instagram

Show.- Carlos Name, conocido por algunos por sus historias paranormales a través de su cuenta de Instagram, se volvió viral nuevamente luego de otro suceso “paranormal”.

La historia incluía sonidos musicales, pinturas extrañas, y la presencia de alguien en la casa.

La tensión de los usuarios de Twitter se hizo presente

Pero muchos otros se encargaron de desmentir a Name o simplemente reírse del momento.

En junio de este año otra serie de videos en Instagram de Carlos fueron desmentidos con pruebas por Paola Wise, una instagramer mexicana, que quiso investigar más a fondo la historia de Carlos Name.

Carlos name me representa cuando mi ex me marca a las 3 am pic.twitter.com/UIhy5jbCXX

— Kevin 🌚 (@deriva0700) November 1, 2019