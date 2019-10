La recreación de “La Gran Tenochtitlán” a la pantalla chica

Una labor de proporciones épicas, es lo que tiene a su cargo el director de arte Eugenio Caballero al recrear para una serie la ciudad de los antiguos Mexicas: La gran Tenochtitlán.

La serie es una colaboración de Amazon Studios, Diego Luna y Gael García (La Corriente del Golfo), así como de Steven Spielberg (Amblin Television), Steven Zaillian, Darryl Frank y Justin Falvey, bajo la dirección del colombiano Ciro Guerra y la actuación estelar de Javier Bardem.

La historia abordará la conquista de México a cargo de Hernan Cortés; una historia basada en un escrito dejado por Dalton Trumbo bajo el título de Moctezuma, el cual constará de 4 capiítulos, comentó el director a Notimex.

“Estoy feliz haciendo la dirección de arte. En esto he encontrado un nicho para expresarme y no tengo necesidad de dar un paso en otra cosa del cine. Lo que me gusta es hacer cosas que no sé hacer, pero dentro del ámbito del diseño”, comentó el ganador del oscar a mejor dirección de arte por “El laberinto del Fauno”.

La serie responde a los 500 años de la llegada de los españoles a México.

