A la baja por falta de Rafa Amaya

A pesar de que no se puede negar que El señor de los cielos ha sido una serie exitosa, sí ha habido una baja de seguidores al no tener en esta séptima temporada como protagonista al corpulento Rafael Amaya. Así lo dijo en exclusiva para Grupo Cantón, el actor de esta serie, Alex Walerstein, quien la hace del hacker de la familia Casillas.

“No ha sido beneficioso el que ya no esté Rafael Amaya, la verdad es que todos le agarramos mucho cario a Rafa, trabajé mucho con en la quinta y sexta temporada de le El señor de los cielos, él siempre fue una persona muy atenta, muy con los pies en la tierra, un tipazo y un gran amigo. Es una lástima que no hay podido seguir con nosotros en la serie, siempre lo vamos a recordar con mucho cariño. Estoy de acuerdo que muchos fans no ven la serie porque ella no está Rafael Amaya, pero no es la primera vez que muere el personaje principal para darle un giro a la historia, y este fue el caso”, dijo Alex.

Se fue Rafa Amaya, pero llamaron a Matías Novoa. “Entró al quite Matías Novoa y la serie esta espectacular, él la está haciendo de medio hermano de Aurelio Casillas (Rafa Amaya). En esta temporada lo que se va a manejar es que se le va a dar peso al cartel completo, los hijos de Aurelio agarraron el poder y van con todo, van a sacar el negocio adelante”.

Continuó. “Acabamos de estrenar la séptima temporada de El señor de los cielos, yo he trabajado en la serie desde la quinta temporada y la hago de El Greñas, soy un hacker y soy la parte de inteligencia de la familia Casillas, los estoy haciendo todavía más millonarios”.

Alex compartió que estará del lado de la familia Casillas. “En esta séptima etapa mi personaje va a tener un rival, voy a tener un hacker que me va hacer la vida de cuadritos, es terrible, me va a dar dolores de cabeza en todos los capítulos, me va retar como nunca antes”, finalizó el actor de 90 cm de estatura.