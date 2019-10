Se tatuó la cara con símbolos satánicos

Like

Luego de que Sabrina Sabrok hizo pacto con el diablo y que ahora hace amarres satánicos, la actriz y productora de películas para adultos vuelve a salir de los esquemas, al tatuarse el rostro. “Me tatué la cara porque ya el cuerpo lo tengo casi lleno, entonces dije en la cara la gente lo notará enseguida. Me animé a hacerlo con Herchell Carrasco en el estudio Pachuco Tatto, revisé sus redes y vi que ha tatuado a muchos artistas de Hollywood, raperos que están muy de moda ahora”, aseguró la argentina.

Continuando con sus creencias de adorar a Satán, decidió tatuarse símbolos demoníacos y pretende llenar su rostro con Tatuajes. “No mucha gente se hace tatuajes en la cara, le pedí que me hiciera unos símbolos satánicos, unas estrellas, una luna, una viuda negra, pienso ponerme más tatuajes por toda la cara, el cuello quiero llenarme todo el cuerpo, explica la actriz.

A diferencia de otras actrices para Sabrok no implica un problema tatuarse la cara, pues asegura nadie la manda y es capaz de hacer todo con tal de lucir impactante: “No tengo problema en tatuarme la cara porque al final yo soy mi propia jefa, hago porno, tengo mi propia productora, no tengo que rendirle cuentas a nadie y bueno, lo hice ya de grande, ya tengo 48 años y quería lucir impactante. Estoy muy contenta, me encantan los colores que puso, creo que eso le faltaba a mi cara para complementarme”, finalizó la argentina.