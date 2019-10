Like

No cabe duda que los Tigres del Norte se atreven a todo y que les falta mucho por hacer. Y es que el día de ayer los ganadores del Grammy Latino hicieron la presentación oficial de su álbum histórico de música latina Los Tigres del Norte at Folsom Prison. Se trata de un álbum grabado en vivo en la misma prisión donde el legendario Johnny Cash grabó su álbum histórico At Folsom Prison hace cincuenta años.

“Los presos nos enseñaron mucho, nos dieron una enseñanza de vida, aprendimos que es muy importante la libertad, cuando salimos pensé que tan importante es entrar y salir de ahí, nosotros estamos acá afuera y no aprovechamos los momentos hermosos de ser libres, de hacer lo que queremos, no pensamos hasta que hay un encierro. Todo eso lo aprendimos ahí adentro”, dijo, conmovido por la experiencia, Jorge Hernández en conferencia dentro de Universal Music.