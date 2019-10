Horóscopos de HOY miércoles 16 de octubre: Por Yamarash

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

TAURO

(abril21/mayo21)

No gastes tu atención peleando por cuestiones que no valen la pena que ganas metiéndote en cosas que a ti no te corresponden. Fíjate bien más allá de lo que se nota a simple vista atención hay un mensaje.