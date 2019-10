Arrasan con “Bonita”

Like

El compositor del tema “La camisa negra”, Juanes, sigue cosechando éxitos con todo lo que toca, y para muestra basta un botón. Pues desde que lanzó el tema “Bonita”, en donde canta al lado de su colega Sebastián Yatra, las redes sociales los han cobijado extremadamente bien.

Esta canción tan movidita, es tan sólo un adelanto del próximo disco de Juanes, que verá la luz el próximo mes de noviembre. Siguiendo por su vía de actualización del folklore de su país, “Bonita” está cargada de vallenato coproducido por el talento del famoso Juanes, Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Para Juanes, se trata de “Una canción muy alegre y explosiva” que “Está dedicada a todas las mujeres del universo. Uy, se viene una gigante con mi querido y talentoso Sebastián Yatra. Me huele a fiesta, a diciembre, a Colombia, a HIT mundial. De Colombia para el mundo”, escribió Juanes en su publicación de Instagram. También puso, “Muy honrado”, al referirse de estar acompañado de su “paisano Yatra” en este tema. “¡De Colombia para el mundo, papá!”, terminó.

Por su parte Yatra le devolvió el halago: “Cantar junto a Juanes es un privilegio. Nunca olvidaré cuando me recibió en su casa en Los Angeles hace años, antes de lanzar mi carrera, me dio consejos y motivación. Hoy voy a cantar con él y aun no lo puedo creer. ¡Gracias Juanes nuevamente por la oportunidad!”.

Como el título de la canción lo indica, la letra del tema está dedicada al concepto universal de la belleza femenina, algo que siempre ha recibido la admiración del intérprete de “Es por ti”. “Bonita” fue grabada en la ciudad de Los Ángeles, California y el video fue filmado en la ciudad de Miami, el cual fue dirigido por el puertorriqueño Fernando Lugo.