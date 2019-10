Le dan reconocimiento en Estados Unidos

A pesar de que el oriundo de Huetamo, Matín Urieta, no es muy afecto a que lo reconozcan en homenajes, como él siempre ha dicho, este próximo 14 de octubre el compositor mexicano recibirá una Estrella por su destacada carrera artística, ceremonia que se llevará a cabo en el Hotel Casino West Gate de Las Vegas, Nevada, para posteriormente culminar con una velada musical en el teatro del mismo hotel con la participación de varios artistas.

“No me gustan los homenajes, porque siento que no los merezco. ¿Qué he hecho para que me distingan?, si solo hago lo que la madre naturaleza me otorgó, que es componer y escribir canciones”, dijo el cantante en entrevista.

Además agregó. “Siempre han reconocido mi obra, pero en un momento dado el que te hace justicia es el pueblo, el pueblo me ha hecho justicia… Es justicia que en el metro un trovadorcito cante mis canciones, es justicia que una sinfónica cante tus canciones, es justicia que me hayan pasado al salón de la fama”, compartió el cantautor.

El autor de “Mujeres divinas”, entre muchos éxitos más, develará su Estrella, quedando grabado su nombre para la posteridad, reconocimiento que le hace el Comité Directivo del Paseo de las Estrellas Las Vegas Walk Of Stars que encabezado por Pablo Antonio Castro.

“Martín Urieta es de los autores más destacados de México, quien ha escrito temas que se han vuelto clásicos. Definitivamente es muy bueno homenajear a nuestra gente en vida y estoy seguro que se tratará de una gran fiesta musical, primero con la develación de la Estrella y posteriormente con el evento”.