Avión del neoliberalismo

¡Buenos días!, resonó en punto de las siete el saludo mañanero del Presidente en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Con su acostumbrada sonrisa y un buen semblante, dio inicio a “esta rueda de prensa, este diálogo circular como siempre”.

De entrada se dio paso al informe de las investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer el accidente donde falleció la gobernadora de Puebla y el senador Rafael Moreno Valle. Fue un informe corto, donde se generalizaron los aspectos técnicos de la aeronave, y que todo, al momento del accidente, funcionaba con normalidad.

Será hasta el 25 de octubre cuando se den a conocer los resultados sobre la investigación, con ello toda duda será despejada y así también se acabarán los comentarios de quienes acostumbran “politizar y llevar agua a su molino”, cuando suceden estos lamentables eventos.

Lo sabroso en la “mañanera” vino cuando habló sobre la venta del avión presidencial, esa “ofrenda” de miles de millones de pesos que Calderón regaló al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto.

Firme y enérgico manifestó su enfado el que Peña Nieto en su momento no haya cancelado la compra de la aeronave, afortunadamente ya está en venta, señaló y expresó, como quien acaba de hacer una travesura: “hasta nuestros adversarios están al tanto de cómo va lo de la venta del avión presidencial, me imagino que quisieran que no se vendiera”.

Los viajes en el lujoso y “faraónico avión presidencial” se acabaron; la flotilla de aviones y helicópteros al servicio de funcionarios corruptos será vendida”, esa es la respuesta del Presidente al sistema neoliberal, quien se sirvió del pueblo, presumiendo a los pobres su ostentosa forma de vivir.

Mañana seguiremos Arreando al Elefante.