Se quedaron con las ganas los que buscaban manchar la marcha del 2 de octubre: Sheimbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los conservadores, aquellos grupos que obstaculizan la ciudad en su progreso, se quedaron con las ganas de que su administración reprimiera la marcha del 2 de octubre.

Dijo que el cinturón de paz, formado por funcionarios capitalinos y de la sociedad civil cumplió su cometido, al cumplir el objetivo de que no hubiera represión.

Reconoció que la policía detuvo a tres personas por actos de vandalismo, pero ante la intervención de organizaciones civiles, se dejaron en libertad, aunque anunció que al estar plenamente identificadas, la procuraduría capitalina llevara a cabo las carpetas de investigación para buscar sancionarlos.

“Hay personas plenamente identificadas que provocan los desmanes y ni siquiera son estudiantes. Por otro lado, los conservadores lo que buscaban era que se manchara la marcha del 2 de octubre, pero no lo consiguieron, es un gobierno que no reprime, pero al mismo tiempo que no será permisivo, contra quienes provocan desmanes“.

