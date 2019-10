Repudian a Sarita

A pesar de que la tarde del martes Sarita Sosa por fin se reunió con sus medios hermanos Marysol y Pepe Sosa, en el Consulado de México en Miami, para resolver la situación de los restos de su famoso padre José José, mucho enojó sus actitudes al pueblo, a los periodistas y hasta los artistas. De tal suerte que miles de críticas han surgido contra Sarita Sosa por haber ocultado la verdad acerca del paradero del cuerpo de su padre ante sus hermanos mayores en días pasados, quienes desesperadamente buscaban el cuerpo de don José. En BASTA! nos dimos a la tarea de checar lo que expresaron los líderes de opinión y los famosos acerca de la ahora “odiada” Sarita Sosa.

PATI CHAPOY

Durante la cobertura especial por el deceso del cantante mexicano, Paty Chapoy, llamó a Sarita “enferma mental” por no revelar el paradero de su padre y hablar con sus hermanos mayores, Marysol y José José.

“Sara es una bruja de mente malvada… esta forma tan absurda, tan macabra de no dar la información de tu papá, solo es de una persona mental. Sara mamá y el monstruito de tu hermana (le dijo a Pepe) estuvieron en la funeraria el día de ayer, tu hermana es una fuera de serie, yo creo que le faltan varios tornillos en la cabeza… como es posible que se dedique a dar entrevistas a Univisión y a Telemundo y sabiendo de que ustedes están en Miami buscando el cuerpo de su papá y ella no los contesta”, dijo Pati Indignada

DANIEL BIGSONIO

“Está loca, eso que está ahí no es tu hermana, eso no es tu familia, una persona así de enferma y de retorcida, aunque tenga la misma sangre no la puedes considerar algo cercano a ti. Lo que tienes que hacer es exigir inmediatamente lo que tenían que haber exigido desde un inicio. Esta mujer está completamente demente. Ella tiene una mente enferma, la mamá también está enferma”.

MAXINE WOODSIDE

“Es una villana, es perversa, ¿qué le pasa? Yo creo que todo esto estaba planeado porque, qué raro que por primera vez la vemos peinada, arreglada, maquillada y de pestaña postiza. No se pueden quedar con José en Miami, que me perdonen, José es de México y tiene que estar aquí”, explicó sin pelos en la lengua la reina de la radio.

GUSTAVO ADOLFO INFANTE

En esta ocasión Gustavo Adolfo Infante arremetió contra ella. En un video compartido por el periodista en su cuenta de YouTube, Gustavo Adolfo se refirió a Sara como una “pinch* escuincla” que vendió todas las pertenencias del Príncipe de la Canción. También aseguró que no le cree una “chingad*era tras las declaraciones que ha hecho tras el fallecimiento de su padre. El periodista expresó su inconformidad con que Sara Sosa sacó al intérprete de “40 y 20” hace año y medio del país, en una ambulancia aérea, sin el conocimiento de sus hermanos mayores, y bajo riesgo de que José José se pusiera mal en el vuelo. Hagan el pinch* favor, o sea, José José muriéndose la toma de la mano y le dice: ‘Sarita, por favor, continúa tu carrera de cantante’; ¿continúa?, ¿cuándo empezó?, ¿cuándo chingad*s empezó la carrera de cantante esa chamaca?”

MARÍA CELESTE

“Yo no tomo partido por nadie”, detalló. “Es una entrevista que se me dio la oportunidad de llevar a cabo que dudo alguno de ustedes la hubiera rechazado, asimismo, soy una persona que respeta el momento por el que está atravesando Sara”, dijo la periodista.

FLOR RUBIO

“Sara ha generado un hoyo negro, porque hay mucha desinformación, por no decir absolutamente nada, por eso hay estos hoyos negros que se llenan con rumores y los chismes crecen y se exacerban las redes sociales y lo único que pasa es que la gente no está informada y se enoja”.

HAYDEE NAVARRA

La comunicadora dijo. “Fue Sarita malévola, nada le costaba decir en donde estaba el paradero de la José José. Nada le costaba mandarle un mensajito a los hermanos, pero como se traen las cruces y están bien peleaditos y no se soportan, y pues la verdad ella ya estaba haciendo tour de medios y entonces no tenía tiempo de atenderlos”

LAURA NÚÑEZ

La ex manager José José, con quien trabajó por más de 20 años, Laura Núñez, aseguró que Sara Sosa es una mujer ambiciosa que se no le importó la salud de su padre cuando se lo llevó sin tratamiento en un vuelo a Miami. “Ella llegó con un notarios y unos guardaespaldas a la habitación y le pidió a su papá que le firmara los papeles para que Don José le cediera todo el poder. Ella es una ambiciosa que sólo busca su beneficio, eso que hizo no se hace”, dijo Laura

CARMEN SALINAS

“Yo creo que no es para tomar esa actitud de tratar así a los pobre chavos, no se vale que haga eso Sara. Es que el pueblo de México está indignado. Si no deja ella a Pepito y a Marysol ver a su papá aquí en México, júralo que no va a vender ni un sólo disco, si es que llegas a grabar”, agregó refiriéndose a Sarita. Me da una tristeza ver a José Joel y a Marysol peregrinando por todo Miami buscando el cuerpo de su padre para darle un beso, un beso, aunque sea al ataúd y despedirse de él”, dijo la primera actriz.

ANEL NOROÑA

A pesar de que la segunda esposa de José José, Anel Noroña, se estaba manteniendo al margen, ya no pudo más y también mandó un breve mensaje a una televisora de Estados Unidos. “Caray, que barbaridad lo que están haciendo Las Saras, deben de permitir que el cuerpo de José descanse en su tierra, pero allá ellas y su conciencia, eso que están haciendo es terrible, tienen que dejar ver el cuerpo de José José”.

ADRIANA GONZÁLEZ

La especialista de la comunicación y del lenguaje no verbal aseguró que Sarita Sosa, luego de que salieron los tres hermanos tras reunirse en el Consulado de México en Miami, no fue sincera. “Volvemos a este lenguaje tan secreto de Sarita, vemos que ella sigue en su misma posición, aparentemente se liga a sus hermanos, sin embargo podemos ver en la foto esta compresión de labios, ella baja la cabeza y mira hacia otros lados pero nunca voltea a ver a sus hermanos para hacer contacto con ellos”.

Continuó. “Ella está mandando el mensaje de que hay algo que no puede aceptar. La boca nos habla del nivel de aceptación, cuando las dos aprietan los labios están diciendo, no lo quiero. Los tres exageraron, querían hacer algo muy evidente, eso quiere decir que estaban mintiendo”, dijo la especialista.