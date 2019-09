La activista Greta Thunberg recibe Nobel Alternativo

Suecia. Este miércoles la fundación Right Livelihood Award otorgó el Nobel Alternativo 2019 a la sueca Greta Thunberg por inspirar y encarnar las reivindicaciones políticas a favor de una acción climática.



La joven activista de 16 años de edad, obtuvo el premio “por haber inspirado y encarnado las reivindicaciones políticas a favor de una acción climática urgente conforme a los datos científicos”.

El movimiento de Greta contra el cambio climático, llamado Fridays For Future empezó hace un año, cuando realizó sola ante el Parlamento sueco, su primera “huelga escolar por el clima”.

También se reconoció el labor de la defensora de derechos humanos Aminatou Haidar, de Sáhara Occidental, así como a la abogada de las mujeres Guo Jianmei, de China y al brasileño Davi Kopenawa.

Recordemos que el Premio Right Livelihood fue creado en 1980 para honrar y apoyar a organizaciones y personas valientes que proponen soluciones visionarias y ejemplares a las causas profundas de los problemas globales.

The 2019 #RightLivelihoodAward goes to…

➡️ @AminatouHaidar 🇪🇭

➡️ Guo Jianmei 🇨🇳

➡️ @GretaThunberg 🇸🇪

➡️ Davi Kopenawa /Hutukara #Yanomami Association 🇧🇷

Join us to celebrate their incredible achievement! ➡️ https://t.co/j8KzVceNOF#AlternativeNobel pic.twitter.com/qykCYAFubD

— Right Livelihood Foundation (@rightlivelihood) September 25, 2019