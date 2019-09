Estudiantes marchan en todo el mundo en contra el cambio climático

A días de que se lleve acabo días la celebración de la Cumbre de Acción Climática de la ONU, prevista para este 23 de septiembre en Nueva York, millones de estudiantes de todo el mundo salen a las calles a protestar en contra del cambio climático.

Millones de personas salieron a protestar el día de hoy en todo el mundo para demandar a sus Gobiernos que tomen más medidas urgentes en contra el cambio climático, informó Greenpeace.

De Sídney a São Paulo, pasando por Berlín, Bruselas, Washington o México, los alumnos ya se encuentran participando en las protestas, que se prevén multitudinarias en ciudades como Nueva York, donde se espera la asistencia de más de un millón de personas.

Al frente de todo este movimiento se encuentra la activista sueca de 16 años Greta Thunberg, impulsora del movimiento Fridays for Future.

En total, están programados más de 5.000 actos en 156 países a lo largo de la semana que tendrán su colofón el próximo viernes 27 en una huelga climática mundial a la que esta vez no se sumarán solo los estudiantes: la protesta está respaldada por miles de asociaciones de la sociedad civil.

Aquí te dejamos algunas fotografías y videos de las protestas más representativas en los diferentes países.

España

Francia

At the #ClimateStrike Paris. “Destroy the Patriarchy, not the planet” pic.twitter.com/qNZBSHShCA — Bastian Greshake Tzovaras (@gedankenstuecke) September 20, 2019

Alemania

Hunderttausende sind weltweit dem Aufruf zum #Klimastreik gefolgt. So sieht der Protest in Berlin aus:#FridaysForFuture pic.twitter.com/7J8XJBkJdb — DW Politik (@dw_politik) September 20, 2019

India

Australia