Oposición, cómplice por facturas falsas: AMLO

Por Omar Aguilar

Ciudad de México.– Los partidos que se oponen a que sea delito grave la defraudación fiscal, están apoyando al huachicol, están siendo cómplices de corrupción, así lo afirmó tajantemente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto luego de que el bloque opositor en el Senado, encabezado por PAN, PRI, MC y PRD, anunciará un acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma.

En la conferencia “mañanera”, el político tabasqueño por segunda ocasión acusó a los legisladores del PRI y del PAN de estar en contra de tipificar la falsificación como delito grave.

En Palacio Nacional, dijo textual: “a lo mejor un día sí, y al otro también, voy a estar hablando de que el PAN y el PRI se están oponiendo en el Congreso para que sea delito grave la expedición de facturas falsas y la evasión fiscal”.

De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, la evasión y elusión de impuestos en México han ocasionado pérdidas que oscilan entre 2.6 y 6.2 por ciento del PIB, según estimaciones de varios análisis.

El presidente indicó que una empresa “se rige por principios éticos, porque pague sus contribuciones, que pague sus impuestos”.

Añadió que “una empresa que evade el pagos e impuestos, que no contribuye para el desarrollo del país, no tiene ética; una empresa que no le paga bien as sus trabajadores, que los explota, tampoco es una empresa con dimensión ética”.

Anteriormente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que detectaron 8 mil 204 empresas que se dedicaron a emitir comprobantes de operaciones simuladas o ‘factureras’ de 2014 a junio de 2019, emitieron 8 millones 827 mil 390 facturas falsas en 5 años, con lo que se evadieron más de 354 mil millones de pesos.

El titular del Ejecutivo Nacional indicó que tanto en cuestión laboral como en la fiscal, “para eso están las leyes” y “lo que tiene que ver con lo fiscal, nosotros damos cuenta”.

Sabías qué La propuesta aprobada en el Senado, convierte en delito grave la facturación falsa con una pena de 2 a 9 años de prisión

Dato

Enrique Peña Nieto utilizó facturas falsas para justificar los derroches en los que incurrían integrantes de su administración, dijo AMLO

Numerarias

400 mil millones en dos sexenios también se les condonó de impuestos a los de arriba, así lo afirmó AMLO

8 millones 827 mil 390 facturas falsas en 5 años