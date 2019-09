El mensaje de Diego Lainez por ser suplente en el Betis

El volante ofensivo Diego Lainez afirma tener los pies en la tierra y la disposición para trabajar día con día y ser regular en Real Betis Balompié, al que llegó en enero pasado y sigue sin ser constante.

“Lo que quiero es jugar, pero entiendo que tengo que trabajar para eso. Voy a trabajar para cuando me llegue la oportunidad no soltarla. Respeto mucho a los compañeros y si me quiero ganar un puesto tengo que seguir trabajando como hasta ahora”, mencionó.

Lainez se dijo feliz en su estadía con los béticos y con la capacidad para soportar los momentos de elogios, como cuando llegó al futbol español, así como los baches que ha sufrido por la falta de actividad.

“Todo ese tipo de cosas no me afectan en nada, nunca me afectó cuando se habló bien y ni cuando hay un bache. Me tocó antes pasar por algo igual y terminé haciendo las cosas bien. Mantengo los pies en la tierra, soy feliz y trabajando para hacer grandes cosas porque la calidad la tengo”, indicó al programa La Jugada de Sevilla.