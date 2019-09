Las 5 cosas más importantes que nos trajo el Apple Event

Like

Este 10 de septiembre, Apple Event se hizo presente para mostrarle al mundo lo nuevo en la innovación de la empresa de la manzana.

Para este 2019, Tim Cook y todos los responsables de Apple, anunciaron varios destacados, desde las nuevas plataformas que podrían tener un impacto en la forma en la que la gente consume la tecnología, hasta el ya clásico lanzamiento del nuevo Iphone.

Apple Tv+

No es una sopresa que los creadores del Ipod quieren entrar más contundentemente a las plataformas Streaming, por ello desde meses anteriores se anunciaba la llegada de Apple TV+, un sitio donde podrás ver series y contenido exclusivo de la empresa. En este sentido, Cook presentó el trailer de See, una nueva serie protagonizada por Jason Momoa y que forma parte de sus producciones originales junto a Dickinson y The Morning Show.

Apple Tv+ entrará en funcionamiento a partir del 1 de noviembre, con un aliciente para los consumidores que compren un Ipad o un nuevo Iphone, pues este servicio vendrá incluido gratis durante un año. En México se prevee un precio de 69 pesos al mes.

Apple Arcade

También, pensando en los jugadores de videojuegos (gamers), desde la App Store se viene Apple Arcade, un lugar donde encontrarás más de 100 titulos exclusivos para jugar mediante los dispositivos Apple; entre sus filas podemos encontrar juegos hechos por Konami, Capcom, Sega, entre otros.

Apple Arcade estará disponible a partir del 19 de septiembre (cuando el nuevo sistema operativo iOS 13 esté en funcionamiento), con 30 días de prueba gratis para los usuarios.

IpadOs

También, quienes salieron beneficiados con esta presentación fueron los queridos Ipads, pues ahora estos contarán con su propio sistema operativo llamado IpadOs.

El nuevo Ipad de séptima generación, presenta 3.5 millones de pixeles y medirá 10.2-Inch con retina display. También tendrá un Apple Pencil.

Será más rápido, tendrá mayor ángulo de profundidad y podrá tener más brillo. Este será el primer iPad que se diseña y se crea con aluminio reciclable al 100 por ciento. Tendrá un costo de 329 dólares y se puede ordenar a partir de este martes 10 de septiembre.

Apple Watch

Una nueva generación (quinta generación) que adminstra mejor el gasto de energía, junto con una pantalla “siempre encendida” son las inovaciones que trae el pequeño reloj de la casa.

Un mejoramiento en Compass permitirá hacer mediciones más excatas con él, podrás hacer uina llamada internacional con tan solo un botón y las correas intercambiables hechas ahora 100% con plástico reciclado son las inovaciones que nos trae en este modelo de SmartWatch, con un modelo hecho de titanio.

Iphone 11

Y claro, no podía faltas el anuncio del nuevo Iphone 11: Apple se reinventa con el iPhone 11 en seis colores: morado, Verde, Amarillo, Blanco, Rojo y Negro. El diseño es de aluminio y cuenta con un vidrio para la cámara esculpido en 3D.

La cámara tiene un sistema dual y un sensor para enfocar 100 por ciento con una ultra wide camera (ultra amplia) de 12MP y HDR Inteligente. El zoom es uno de los puntos más destacados de las nuevas cámaras del iPhone 11. Mantienen todos los detalles en altas gracias al procesador de Machine Learning con el que está conformado. Hay innovaciones en el modo retrato, en el night mode, y más.

iPhone 11 presenta el primer video grabado en modo ultra wide. La estabilidad cinemática es uno de los puntos más destacados de estas cámaras a la hora de grabar un video, el cual está en resolución 4K y en 60 por segundo. Tiene la calidad más alta de video en un iPhone. La cámara frontal tiene también 12MP, 4k y 30 por segundo. La innovación está en la tecnología de slofies, es decir, selfies en cámara lenta.

La batería tendrá una hora más que el iPhone XR. El iPhone 11 tendrá un precio de 699 dólares.

