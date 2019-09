Dueto fuera de lo común

Like

LA MÚSICA POR DENTRO

EMILIANO GALLEGOS

Post Malone y Ozzy Osbourne harán pronto una colaboración en un nuevo disco. Esto puede ser una buena y una mala noticia para todos los amantes de la música, la buena es que Post Malone sacará nuevo disco con colaboración de alguien tan famoso e importante como lo es Ozzy Osbourne.

Esto quiere decir que Ozzy encontrará la manera de meter sus característicos rasgos de metal en esta nueva colaboración, lo cual para muchos fans de Malone puede ser agradable o al menos tendrán un enfoque diferente.

La mala, es que para muchos conservadores de la música, esto les puede sonar a un desperdicio, ya que conociendo la carrera de Osbourne como El Príncipe de la Oscuridad, no creo que haga muy felices a sus fans ver que está colaborando con un trapero o con alguien que realmente no es un metalero. Los fans de Ozzy y del metal en general podrían no recibir con mucha felicidad esta noticia, ya que en vez de hacer colaboraciones con artistas del género, lo hace con un talento distinto; también podría estar trabajando en un nuevo disco de solista o de Black Sabbath, pero todo es cuestión de opinión.

En lo personal pienso que podría ser una idea fresca y nueva combinar géneros y artistas tan diferentes, quizá funcione o quizá no. De lo que podemos estar seguros es que nos entregarán un trabajo de calidad, producido y mezclado a la perfección.