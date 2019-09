Huracán “Dorian” pierde fuerza y cae a categoría dos

Estados Unidos. Ya han pasado varios días desde que el huracán “Dorian” provocó feroces vientos e inundaciones causando severos daños sobre Bahamas el pasado domingo, y el día de hoy fue anunciado que se debilitó y desciendo a categoría dos.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC) informó a través de un boletín que “Dorian” se debilitó y cayo en la categoría dos, no descartado la posibilidad de su lenta dirección a la costa sureste de Estados Unidos.

Recordemos que golpeó las Bahamas como una tormenta de categoría 5, considerada como la máxima escala, en el cual murieron cinco personas.

Es una buena noticia que descendiera en categoría, sin embargo sigue representando una peligrosa amenaza al avanzar hacia Florida a 3.2 km por hora con vientos de hasta 175 km por hora.

Here are the #Dorian Key Messages for Sept 3rd 11 AM EDT: Many new #Hurricane Watches and Warnings have been issued for the Carolinas with multiple threats expected across the southeastern United States. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/LepqRE983a

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 3, 2019