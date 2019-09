Ni a favor, ni contra boda

Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto aseguró tener una buena relación con la nueva pareja de su padre, Tania Ruiz, aunque admite que aún no conoce a Carlota, la hija de la modelo.

En entrevista para la sección de espectáculos de Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado, en un programa matutino, la joven expresó que respeta la decisión de su papá de casarse con la modelo.

“Lo que él quiera, acaba de salir de una relación de mucho tiempo, pero se está dando sus tiempos, pero no sé. No estoy ni en contra ni a favor, se le va a respetar si decide casarse”. Acerca de cómo se lleva con la modelo expresó.

“Nos cae muy bien Tania y respetamos cien por ciento la relación y lo que nos importa es que mi papá esté feliz. De Carlota, la hija de ella, pues no puedo hablar porque es menor de edad, pero no he convivido con ella. Se de ella, nos escribimos pero no he tenido la oportunidad de conocerla”,dijo Paulina La hija mayor del ex presidente no está acostumbrada a aparecer en entrevista y se ha conducido muy discreta, por tanto se le notaba nerviosa en las respuestas.