El gran favorito

Ciudad de México.– Recién culminó el pasado Super Bowl con la victoria de los New England Patriots sobre Los Angeles Rams, y en las principales casas de apuestas de Las Vegas ya tenían como máximo favorito a levantar el Vince Lombardi para la campaña que está por iniciar al conjunto de Kansas City.

Y es que si bien, no se puede descartar a escuadras como las dos que disputaron el Súper Domingo anterior, así como escuadras de la talla de los New Orleans Saints, los Chiefs que terminaron con 12 ganados y cuatro perdidos la campaña anterior, cuentan con el quarterback del futuro: Patrick Mahomes, elegido el Jugador Más Valioso, Ofensivo del Año y seleccionado al Pro Bowl y al All Pro en 2018, quien junto a los Travis Kelce, Tyreek Hill y Sammy Watkins, prometen destrozar a los rivales.

Una asignatura tiene pendiente la franquicia de Misouri, y es la defensiva, la antepenúltima de la campaña anterior, por ello, la directiva separó de su cargo al coordinador defensivo Bob Sutton, y contrató en su lugar al exhead coach de los New York Giants, Steve Spagnuolo.

Además, en la agencia libre se hicieron de los servicios de Tyraan Mathieu y Bashaud Breeland para reforzar a la secundaria; así como a los alas defensivas Alex Okaford, proveniente de los New Orleans Saints y Frank Clark, para muchos uno de los movimientos más destacados durante la temporada baja desde los Seattle Seahawks.

Andy Reid, el entrenador en jefe, tendrá que conjugar todos estos ingredientes para hacer válidos los pronósticos que tienen a los Jefes como el máximo favorito para ganar el Super Bowl LIV.