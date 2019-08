Pide a los medios que no le pregunten por su divorcio

Marcela Guirado después de terminar su relación sentimental con su exesposo Vince Miranda, asegura estar en la mejor etapa de su vida, pues considera que los cambios han sido completamente positivos.

“Mira yo estoy muy concentrada en mi trabajo, creo que ha sido sano el enfocarme en esa parte y me siento una mujer completamente feliz y estable, siento que estoy en mi mejor momento me siento tranquila, me siento en paz y lo que he dicho y lo vuelvo a repetir es que terminamos por el bien de los dos”.

La actriz argumentó que ha tratado de evadir este tema porque consideran que no son historias que le gusta compartir con los medios de comunicación.

“Yo creo que uno tiene que estar donde quieres estar y ahorita estoy concentrado en la serie, me hice un cambio del Look y aunque muchos dicen que el cambio del Look representa un cambio de vida en mi caso también lo considero pero ese tipo de temas prefiero guardarlos, por eso es que les he pedido a los medios de comunicación que ya no me cuestiones más sobre este tema porque ya es un capítulo que se cerró hacíamos como muchas parejas lo hacen la gran diferencia es que terminamos bien y cada quien está donde realmente quiere estar”.