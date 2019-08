Mario Pintor está al 100%

Luego del lamentable accidente automovilístico que tuvo hace unas semanas, el cantante, Mario Pintor, en un cruce de su natal Aguascalientes, hoy en día se encuentra recuperado al cien por ciento. Así lo dio a conocer su hijo, el modelo Mauricio Medellín en exclusiva para Grupo Cantón desde Aguascalientes.

“Mi papá está muy bien, él salió del hospital por su propio pie, sin ningún problema, de hecho se puede decir que le causó más daño el tiempo que estuvo en cama, que el propio accidente, porque el accidente no le provocó ningún tipo de fractura ni esguinces, pero la inactividad por estar en la cama lo paralizó, hora que mi papá está en casa empezó a hacer ejercicios y a tomar su vida normal”.

La familia no sabe lo que pasó. “No sabemos si él se desmayó y por eso se impactó, la cosa es que mi papá no se acuerda de lo que pasó, entonces él nos comenta que desde que salió del cajero ya no recuerda nada. Comprendo que hay unos diez minutos que mi papá no recuerda, pero solo eso, porque él recuerda todas las demás etapas de su vida. Lo mejor es que mi papá no tiene ningún padecimiento cardiaco ni nada de eso”, dijo el modelo.